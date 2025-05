Eine Entwicklung, die Bayern überhaupt nicht passt

„Es ist interessant, wie aufgeblasen dieser mögliche Transfer mittlerweile wurde und wie all die Gerüchte eine Dynamik entwickelt haben. Durch die Engländer ist das alles nochmal größer geworden“, verdeutlicht SPORT1 -Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Bayern-Woche“.

Der Preis für Wirtz steigt weiter

In der Tat hat das öffentliche Gezocke dazu geführt, dass die Leverkusener den Preis für ihren Youngster in die Höhe treiben konnten. Zwar haben die Verantwortlichen seitens des Bayer-Konzerns grünes Licht für einen Wirtz-Verkauf erhalten ( SPORT1 berichtete) , doch die klare Maßgabe ist, dass es 150 Millionen Euro sein müssen.

„Das passt den Bayern natürlich nicht. Wenn in der Öffentlichkeit die Zahlen immer weiter aufgepumpt werden, wird die Erwartungshaltung auch immer größer. Die 100 Millionen Euro, mit denen sie einst ins Rennen gehen wollten, wirken ja langsam fast schon mickrig“, so Kumberger.

„Das ist doch unseriös“

In der Tat: Während Gerüchte über eine Einigung zwischen Wirtz und Bayern den Münchnern eher geholfen haben, will man an der Säbener Straße am liebsten gar nicht über Zahlen sprechen.