FC Bayern: Posse um Sané - "Nicht gut, was Uli gesagt hat"

Die Personalie Leroy Sané treibt den FC Bayern seit Wochen um. Nun gibt es Klartext von Stefan Effenberg - auch in Richtung Hoeneß.

„Ich würde nicht einen Euro mehr drauflegen“, sagte der Ex-Profi über das Angebot der Bayern an Sané, das dieser rund um das Saisonfinale abgelehnt hatte: „Entweder er unterschreibt mit voller Überzeugung, dieses Trikot und diese Farben zu tragen - oder nicht. Und dann soll er gehen.“

Effenberg über Sané: „Hat er performt?“

Das Problem ist: Beide Seiten haben noch nicht die gewünschten Alternativen in Aussicht - deshalb bleibt das Thema eine Hängepartie , wie SPORT1 -Chefreporter Stefan Kumberger im Doppelpass erklärte.

Zuletzt hatte Bayern-Macher Uli Hoeneß erklärt, dass die Entscheidung in der Personale Sané womöglich erst am 1. August fallen werde. Warum gerade zu diesem Zeitpunkt, ließ er offen.

„Ich finde auch nicht gut, was Uli gesagt hat: 1. August, was ist denn das für ein Datum?“, fragte Effenberg nun irritiert. Hoeneß habe bei seiner jüngsten Medienschelte aber einen guten Punkt gemacht: „Er hat ja was Gutes gesagt: Das ist ja unser Problem. Und das ist auch ein Problem. Solche Verträge schließt du doch schon vorher ab und die hätten auch schon geschlossen sein müssen.“