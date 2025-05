FC Bayern: Schweinsteiger emotional - die Reaktionen zum Müller-Abschied

Emotionaler Abschied für Thomas Müller! Der FC Bayern feiert am 33. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach nicht nur die Meisterschaft, sondern auch den letzten Auftritt der Legende als Bayern-Profi in der Allianz Arena.

Vincent Kompany (Trainer FC Bayern): „Was ich diese Woche gespürt habe: Es bedeutet nicht nur für Thomas viel, sondern für die Fans auch. Ich weiß nicht, ob heute die Emotionen bei Thomas oder bei den Bayern-Fans größer sind. Es ist ganz schön, wenn so eine Beziehung über so eine lange Dauer so schön zu Ende gehen kann. Aber es ist eigentlich nicht zu Ende. Er wird es in den nächsten Jahren noch stärker spüren, wie wichtig er für diesen Verein war.“