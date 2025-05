FC Bayern: Warum Sanés Monaco-Trip so heikel ist

Dort nahm der 29-Jährige an einem Charity-Dinner teil, zu dem Thilo Kehrer (derzeit Spieler bei der AS Monaco) im Zusammenhang mit seiner Stiftung geladen hatte.

Harmloser Trip?

Zudem hat der besagte Trip seiner Kollegen nach Ibiza schon ausreichend Staub aufgewirbelt und für Diskussionen gesorgt. Sané tritt mit seinem Ausflug in ein Fettnäpfchen, das er auch hätte auslassen können – zumal die Bayern-Verantwortlichen erst am Freitagvormittag von einem Reporter davon erfuhren.

Kompany will es hinter den Kulissen klären

„Alles, was wir lösen, haben wir immer in unserem Kreis und unserer Familie geklärt. Das wird auch weiterhin so sein. Wenn Sie (Reporter; Anm. d. Red.) als Letztes erfahren, was wir machen, ist es am besten für mich“, sagte Trainer Vincent Kompany lachend auf der Pressekonferenz und Sportvorstand Max Eberl ergänzte: „Wir werden das intern besprechen“.