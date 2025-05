Nanu? Palhinha spricht über Zeit nach Bayern

Im Gespräch mit dem portugiesischen Sender Canal 11 plant Palhinha eine Rückkehr in die Heimat. „Ich möchte meinen Vertrag beim FC Bayern erfüllen. Ich weiß zwar nicht, was die Zukunft bringt, aber ich möchte und werde nach Hause kommen. Ich würde Sporting vorziehen, weil es der Klub ist, den ich am meisten liebe“, erklärte der Bayern-Star.

Palhinha durchlebt enttäuschende Saison in München

Die Münchner sicherten sich die Dienste von Palhinha im Sommer 2024 für 51 Millionen Euro. In seiner ersten Saison durfte der Sechser jedoch nur 24 Spiele absolvieren und 941 Minuten bestreiten. Gerade in den wichtigen Champions-League -Spielen setzte Vincent Kompany nicht auf den defensivstarken Mittelfeldspieler.

In der Hierarchie scheint Palhinha hinter Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Aleksandar Pavlovic nur an Position vier zu rangieren. Nun kommt mit Tom Bischof ein weiterer Konkurrent hinzu. Folgerichtig mehrten sich Gerüchte bezüglich einer vorzeitigen Trennung im Sommer. Palhinha hat jedoch schon in mehreren Interviews klargestellt, dass er sich in München beweisen möchte.