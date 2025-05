Doch Fàbregas? Rolfes kündigt Alonso-Nachfolger an

Der Vizemeister will bis Ende Mai einen Nachfolger für Xabi Alonso präsentieren. Kein Kandidat hat dem Klub bislang abgesagt.

Vizemeister Bayer Leverkusen will noch in diesem Monat einen Nachfolger für Erfolgs-Trainer Xabi Alonso präsentieren. „Wir sind in der finalen Phase, das passiert mit Sicherheit noch im Mai“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes nach dem 2:2 (0:1) im letzten Saisonspiel beim FSV Mainz 05.