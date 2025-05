Schon wieder Wirbel um Bayern-Star: Hat Sané keine Lust mehr?

Monaco-Trip von Sané sorgt für Wirbel

FC Bayern: Sané im Sommer weg?

In diesen Tagen, am besten noch an diesem Wochenende, soll sich der Flügelspieler entscheiden, ob er weiterhin für die Bayern auflaufen will. Sportdirektor Christoph Freund erklärte vor dem Spiel bei Sky, dass die Gespräche weiterhin laufen, machte aber auch klar, dass es seitens des Klubs kein neues Angebot gebe. Damit fährt er weiterhin die „Keinen-Cent-mehr-Marschroute“, die Eberl bereits vor zwei Wochen ausgerufen hatte und das Sané frühzeitig mitteilte. (SPORT1 berichtete).