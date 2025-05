So lief es für Bayerns Leihspieler

Justin Schroll 31.05.2025 • 11:48 Uhr 26 Bayern-Akteure waren zuletzt auf Leihbasis bei anderen Vereinen tätig – aber wer konnte sich auszeichnen? SPORT1 macht den Leihspieler-Check.

Philipp Lahm, Toni Kroos oder David Alaba – nur einige prominente Beispiele von Weltstars, die beim FC Bayern ihre ersten Schritte gemacht hatten, ehe sie über Leihstationen als gestandene Bundesliga-Spieler zu den Münchnern zurückkehrten und eine beispiellose Karriere hinlegten.

Im aktuellen Kader finden sich mit Serge Gnabry und Josip Stanisic zwei weitere Akteure, die kurzzeitig ihr Glück in der Fremde suchten und nun bei den Bayern zum Stammpersonal gehören. Ihnen nachmachen würde es gerne der eine oder andere Leihspieler aus der zuletzt 26 Akteure umfassenden „Loan Army“.

SPORT1 macht den großen Check und blickt zurück, wie sich die bekanntesten Bayern-Leihspieler in der abgelaufenen Spielzeit geschlagen haben.

Alexander Nübel (VfB Stuttgart, Vertrag in München bis 2029)

Hervorragend verlief die vergangene Saison für den 28-Jährigen, der als Stammtorhüter der Schwaben Pokalsieger wurde und im Oktober 2024 gar sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft feierte. Ob Nübel aber ab Sommer 2026 Nachfolger von Manuel Neuer in München wird, bleibt offen. Denn die Bayern verpflichteten im Winter Jonas Urbig, der in der abgelaufenen Rückrunde während Neuers Verletzung in der Bundesliga und Champions League überzeugen konnte.

Armindo Sieb (FSV Mainz 05, 2027)

Wie Nübel ist auch der 22-Jährige bis 2026 verliehen, doch nach einem guten Start bei den Mainzern mit zwei Toren lief es in der zweiten Saisonhälfte alles andere als rund für den Stürmer, der allenfalls nur noch zu Kurzeinsätzen kam. Die Mainzer verfügen über eine Kaufoption für Sieb.

Paul Wanner (1. FC Heidenheim, 2027)

Nach einem starken Saisonstart mit zwei Toren an den ersten beiden Spieltagen flachte die Leistungskurve des 19-Jährigen, der seit Sommer 2024 für Heidenheim spielte, merklich ab. In der zweiten Saisonhälfte saß der Mittelfeldspieler sogar häufig nur auf der Bank oder wurde eingewechselt, wie auch in der erfolgreichen Relegation gegen die SV Elversberg, wo er allerdings den entscheidenden Treffer mustergültig vorbereitete.

Heidenheim würde das Megatalent gerne eine weitere Saison ausleihen, wie Boss Holger Sanwald gegenüber Sky Sport erklärte: „Es wäre für alle Beteiligten noch einmal eine super Lösung. Dann kann ich mir gut vorstellen, ist er soweit, dann auch ein richtiger Bayern-Spieler zu sein. Er ist auf einem super Weg, aber natürlich muss er auch noch viel lernen.“

Frans Krätzig (1. FC Heidenheim, 2027)

Allrounder Krätzig wiederum – erst seit Januar in Heidenheim, nachdem seine erfolglose Leihe zum VfB Stuttgart abgebrochen worden war – etablierte sich in der Stammformation und lieferte zumeist solide Leistungen ab. Der 22-Jährige wechselt nun zu RB Salzburg.

Mathys Tel (Tottenham Hotspur, 2029)

Einst als Riesentalent gefeiert, das bei Bayern vor einer großen Zukunft stehen sollte, ist die Karriere des Stürmers mächtig ins Stocken geraten. Auch in England kam der 20-Jährige, der im Wintertransferfenster nach London gewechselt war, nicht wie gewünscht zum Zug, saß beim Triumph im Finale der Europa League gegen Manchester United gar nur auf der Bank. Die Spurs, für die Tel zwei Tore in der Premier League erzielen konnte, sollen an einer festen Verpflichtung interessiert sein, doch zu günstigeren Konditionen als die vereinbarte Kaufoption in Höhe von rund 50 Millionen Euro.

Lovro Zvonarek (Sturm Graz, 2027)

Verheißungsvoll verlief der Start für den 20-Jährigen beim österreichischen Meister Sturm Graz, wo er seit Juli geparkt ist. Das kroatische Mittelfeld-Juwel kam bis November regelmäßig in der Liga sowie in der Champions League zum Einsatz, doch seitdem schaffte es Zvonarek kaum in den Kader der Österreicher, die ihren Meistertitel erfolgreich verteidigen konnten.

Arijon Ibrahimovic (Lazio Rom, 2027)

Noch schlechter als Zvonarek erging es dem offensiven Mittelfeldspieler. Der 19-Jährige, im Januar mit großen Vorschusslorbeeren zu Lazio Rom gewechselt, bekam in Italien kein Bein auf den Boden und wurde gerade ein einziges Mal in der Serie A eingewechselt. Trotzdem sollen die Römer immer noch daran interessiert sein, die Kaufoption in Höhe von rund acht Millionen Euro zu ziehen.

Bryan Zaragoza (CA Osasuna, 2029)

Für Zaragoza, seit vergangenem Sommer in Spanien, lief es bei Osasuna recht ordentlich. Abgesehen von zwei längeren Verletzungspausen – neben einer Oberschenkelblessur hatte sich der 23-Jährige im Dezember einen Bruch des Mittelfußes zugezogen – war Zaragoza Stammspieler und erzielte seinen einzigen Saisontreffer beim 4:2-Erfolg Ende September ausgerechnet gegen den späteren Meister FC Barcelona.

Adam Aznou (Real Valladolid, 2027)

Auch wenn sich sein Klub sang- und klanglos als abgeschlagener Tabellenletzter aus La Liga verabschiedete, sammelte das 18 Jahre alte Linksverteidiger-Juwel, seit Anfang Februar bei Valladolid, wertvolle Spielpraxis. „Es waren wichtige sechs Monate für Adam“, sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund. „Er hat viele Spiele absolviert, er hat Erfahrung auf hohem Niveau gesammelt.“

Maurice Krattenmacher (SSV Ulm)

Trotz des Abstiegs des Zweitligisten absolvierte der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler, den die Bayern im vergangenen Sommer von der SpVgg Unterhaching verpflichtet hatten und gleich an Ulm weiterreichten, als Stammspieler eine starke Saison und erzielte drei Tore.

„Maurice Krattenmacher hat sich beim SSV Ulm wie erhofft sehr gut weiterentwickelt“, betonte Freund. „Jetzt holen wir ihn zurück, um ihn bei der Klub-WM ein Stück näher an unser Profiteam heranzuführen.“ Im Anschluss dürfte das Offensiv-Talent erneut verliehen werden.

Hyun-Ju Lee (Hannover 96, 2027)

Wie Krattenmacher wusste auch Mittelfeldspieler Hyun-Ju Lee in Liga zwei zu überzeugen. Der 22-Jährige erzielte drei Treffer für die 96er, die sich einen Verbleib des Südkoreaners vorstellen können.

Nestory Irankunda und Grayson Dettoni (Grasshopper Club Zürich, beide 2028)

Sowohl der australische Stürmer Irankunda (19) als auch US-Verteidiger Dettoni (19) wurden im Januar in die Schweiz verliehen. Während Irankunda regelmäßig zum Einsatz kam und in der Abstiegsrunde der Super League seinen ersten Treffer erzielte, wartet Dettoni noch auf sein Profi-Debüt.

Matteo Perez Vinlöf (Austria Wien, 2027)

Als wahre Erfolgsgeschichte erwies sich die Leihe des 19 Jahre alten schwedisch-peruanischen Außenverteidigers, der bei der Austria voll eingeschlagen ist und als Stammspieler nur knapp den Meistertitel verpasst hat.

Weitere Leihspieler der Bayern: