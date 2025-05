Werder Bremen präsentiert Nachfolger von Ole Werner

Werner verlängert nicht - und muss direkt gehen

Erst am Montag hatten die Norddeutschen bekanntgegeben, dass Werner seinen 2026 auslaufenden Vertrag in Bremen nicht verlängern wird.

Steffen kommt von Elversberg zu Werder Bremen

Wie sich bereits angedeutet hatte, wird nun Steffen seinen ersten Bundesliga-Job übernehmen, nachdem er gerade erst mit Elversberg in der Relegation am 1. FC Heidenheim gescheitert war.

„Horst hat uns in den Gesprächen inhaltlich wie menschlich absolut überzeugt. Er hat in den letzten sieben Jahren in Elversberg herausragende Arbeit geleistet. Horst steht für offensiven, attraktiven Fußball und eine sehr gute und klare Mannschaftsführung. Wir sind überzeugt, mit ihm gut gerüstet in die neue Saison zu gehen“, sagte Clemens Fritz, Geschäftsführer Fußball bei Werder Bremen.