BVB: So reagiert Brandt auf den Bellingham-Coup

Eine große Überraschung war das, was Borussia Dortmund am frühen Dienstagnachmittag verkündete, nicht mehr. Jobe Bellingham, jüngerer Bruder des ehemaligen BVB-Stars Jude Bellingham, läuft fortan für die Schwarz-Gelben auf. Der 19-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2030. Julian Brandt , sein neuer Teamkollege, freut sich bereits - und begrüßte Bellingham mit einem Scherz.

„In der Zeit, in der Jude hier war, hatte ich persönlich nicht so viele Berührungspunkte mit ihm. Aber natürlich bekommt man das ein bisschen mit. Viele hier im Verein, die mehr mitbekommen haben, sind sich offenbar sicher: Er kann ein unglaublicher Spieler werden und hat super Fähigkeiten. Ich bin sehr gespannt“, sagte Brandt weiter.

Bellingham? „Muss man immer gesund einschätzen“

Dennoch merkte der 29-Jährige an, dass der neue Mann nicht zu sehr unter Druck gesetzt werden sollte. „Man darf nie vergessen, dass er ein sehr junger Kerl mit einem sehr großen Namen ist. Deshalb muss man das immer gesund einschätzen“, so Brandt. „Ich glaube, er ist ein guter Kerl und hoffe, dass er uns helfen kann.“

Der BVB zahlte für Bellingham 30 Millionen Euro an den AFC Sunderland, weitere fünf Millionen können in Form von Bonuszahlungen hinzukommen. Zudem teilte der Verein mit, dass der Engländer bereits am Freitag mit zur Klub-WM in die USA reisen und dort zunächst mit der Nummer 77 auflaufen wird.