Frankreich-Coach öffnet Tür für HSV-Profi

Wird ein HSV-Held bald Nationalspieler in Frankreich? Der Nationaltrainer öffnet die Tür.

Hat der Hamburger SV bald einen französischen Nationalspieler in seinen Reihen? Jedenfalls hat Didier Deschamps der SportBild verraten, Jean-Luc Dompé auf dem Zettel zu haben.

Der 29 Jahre alte Rechtsfuß hat eine überragende Saison hinter sich und die Hamburger mit neun Toren und 14 Vorlagen maßgeblich zurück in die Bundesliga gebracht.

„Ich kenne ihn. Ich weiß, wo er ist. Es ist immer gut, eine sehr gute Saison in der 2. Liga zu spielen und mit Hamburg aufzusteigen. Er gehört zu den Spielern, die dazukommen können, die wir uns noch anschauen“, sagte Nationaltrainer Deschamps. Er fügte an: „Aber wir haben auch unzählige andere gute Spieler.“

Dompé bei Deschamps auf dem Zettel

In der französischen U20 lief Dompé ab Juni 2015 übrigens sechsmal auf und stand dort an der Seite des späteren Weltmeisters Presnel Kimpembe auf dem Rasen.

Schafft Dompé nun noch den Sprung in die A-Nationalmannschaft? Er hat jedenfalls riesige Konkurrenz auf seiner Position. Im Kader für das Final Four der Nations League in München gegen Spanien (Donnerstag ab 21 Uhr im LIVETICKER) stehen mit Ousmane Dembélé, Bradley Barcola und Desiré Doué gleich drei Superstars von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain.