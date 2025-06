ManCity vor spektakulärem Transfer-Doppelschlag!

Angebot an Lyon - Einigung mit Milan-Star

Nun soll ein offizielles Angebot an Lyon schon in den nächsten Stunden folgen. Jüngst habe es bereits Gespräche zwischen den Klubs gegeben.

Noch weiter sind laut Romano die Verhandlungen bei Reijnders. Bei dem 26 Jahre alten Niederländer soll es bereits eine grundsätzliche Einigung zwischen City und Milan geben. Auch The Athletic berichtet von einer Übereinkunft.

City hatte bereits im Winter ordentlich Geld in die Hand genommen. Weit über 200 Millionen Euro wurden für Spieler wie Omar Marmoush, Nico González, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis und Juma Bah ausgegeben.

Kurios: Trainer Pep Guardiola hatte vor einigen Wochen sogar mit einem Rücktritt gedroht, sollte sein Kader weiter aufgebläht werden. „Ich kann nicht 24 Spieler trainieren und jedes Mal, wenn ich den Kader auswähle, vier, fünf oder sechs von ihnen zuhause in Manchester lassen, weil sie nicht spielen dürfen. Das wird nicht passieren. Das habe ich dem Klub gesagt.“

Der Spanier fügte an: „Ich will nicht fünf oder sechs Spieler auf Eis legen müssen. Das will ich nicht. Ich werde kündigen. Verkleinert den Kader - und ich bleibe.“