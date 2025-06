"Für immer dankbar!" Sané wendet sich an Bayern-Fans

Emotionale Botschaft von Leroy Sané! Der 29-Jährige hat sich vom FC Bayern verabschiedet und richtete sich in seiner Nachricht in erster Linie an die Fans. „Nach fünf intensiven Jahren hier in München habe ich mich entschlossen, in der kommenden Saison ein neues Kapitel aufzuschlagen“, begann der 29-Jährige seine Nachricht auf Instagram, die er in englischer Sprache verfasste.