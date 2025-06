Riesiger Hype um Sané-Flug nach Istanbul

Leroy Sané landet in Istanbul. Es entsteht ein riesiger Hype. Der Nationalspieler äußert sich.

Leroy Sané ist in Istanbul angekommen und hat einen riesigen Hype ausgelöst. Der deutsche Nationalspieler steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Galatasaray und hat damit die türkische Metropole in der Nacht in Aufruhr versetzt.