Offizielles Statement im Sané-Poker

Kurz vor Mitternacht ließ Galatasaray seine Fans an der Anreise des Neueinkaufs teilhaben: Via YouTube war der Flugzeugtracker für Sanés Maschine - eine Bombardier Challenger 300, gestartet in London Luton - live abrufbar, über Ungarn, Rumänien und Bulgarien näherte sich der Flieger der türkischen Metropole. Unterlegt wurde alles mit stimmungsvoller Stadionmusik. Zwischenzeitlich verfolgte etwa eine Million Menschen den Stream.

Sané fliegt über Nacht nach Istanbul

Kurz nach 17 Uhr vermeldete Transferexperte Fabrizio Romano, dass der Deal mit Galatasaray in trockenen Tüchern sei. Übereinstimmenden Berichten zufolge soll Sané noch am Mittwochabend nach Istanbul fliegen und im Anschluss den Medizincheck absolvieren.

Stadtrivale soll noch mehr geboten haben

Zwar hat Stadtrivale Fenerbahce angeblich ein finanziell noch lukrativeres Angebot unterbreitet, doch die Aussicht auf die Teilnahme an der Champions League sowie das Zusammenspiel mit Star-Stürmer Victor Osimhen (derzeit nur ausgeliehen) geben den Ausschlag in die andere Richtung.

Von Bayern lag Sané zuletzt ein Angebot von 12 Millionen Euro fix plus zusätzlich 3,5 Millionen Euro Boni vor, das der Rekordmeister nicht mehr nachbesserte - auch nachdem Sané in einer überraschenden Wendung der Geschehnisse Star-Berater Pini Zahavi engagierte, um bessere Konditionen auszuloten.

Über einige Nachfolger in München wird bereits spekuliert. So sollen die Bayern den Spanier Nico Williams von Athletic Bilbao, Rafael Leao von der AC Mailand, Christopher Nkunku vom FC Chelsea und Bradley Barcola von Paris Saint-Germain auf ihrer Liste haben. Die Bayern starteten am Dienstag ohne ihre Nationalspieler, darunter auch Sané, mit der Vorbereitung auf die Klub-WM in die USA (14. Juni bis 13. Juli).