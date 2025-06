Um ihn bemüht sich Bayern intensiv

Die Flügelpositionen - abgesehen von Michael Olise - bleiben die großen Baustellen im Kader des FC Bayern. Während man weiterhin ungewöhnlich geduldig auf eine finale Zukunftsentscheidung von Leroy Sané wartet, ist den Verantwortlichen klar: Spieler wie der 29-Jährige oder Kingsley Coman und Serge Gnabry werden in München schon aus Altersgründen keine Ära mehr prägen können.

Auf ihrer Suche nach einem echten Top-Transfer sind die Bayern in Spanien bei Athletic Bilbao fündig geworden: Nico Williams soll an die Säbener Straße wechseln und gemeinsam mit Olise ein neues Super-Duo auf den Flügeln bilden.

Williams ist spätestens seit der Europameisterschaft im vergangenen Jahr einer der aufstrebenden Sterne am europäischen Fußball-Himmel. Gemeinsam mit Lamine Yamal hatte der 22-Jährige entscheidenden Einfluss auf den Titelgewinn der Spanier. Im Finale gegen England traf er und wurde zum Spieler des Spiels gewählt.

Bayern bereits 2024 heiß auf Williams

Die Idee, Williams an die Isar zu lotsen, ist allerdings nicht neu. Bereits vor der EM machten sich Sportvorstand Max Eberl und Co. in diese Richtung Gedanken. SPORT1-Informationen zufolge war es auch Ralf Rangnicks Wunsch, sowohl Williams als auch Olise zu verpflichten.