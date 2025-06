Kovac als BVB-Stabilisator? "Die Untertreibung des Jahres"

Niko Kovac führt Dortmund mit einem sensationellen Endspurt in die Champions League. Hans-Joachim Watzke schwärmt von der Arbeit des Coaches und ist vom Umgang Kovacs mit der Mannschaft beeindruckt.

Dank eines furiosen Endspurts hat sich Borussia Dortmund in der abgelaufenen Bundesliga-Saison auf Platz vier katapultiert und die Teilnahme an der Champions League perfekt gemacht.

Watzke-Lob an Kovac: „Gemerkt, dass er die Mannschaft mitnimmt“

„Mir war von Anfang an klar, dass Niko mindestens drei Wochen benötigt, um Wirkung zu erzielen. Es dauert einfach länger als zwei oder drei Tage, um richtige Impulse zu setzen, sei es physisch oder taktisch. Aber man hat sofort gemerkt, dass er die Mannschaft mitnimmt“, verdeutlichte er.

„Er hat von Anfang an erklärt, dass wir in so einer Situation der Verunsicherung erst mal über die Physis kommen müssen, ob es den Spielern gefällt oder nicht“, erinnert sich Watzke.