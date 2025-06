Matthäus deutlich: "Bayern sollte Kimmich dankbar sein"

Mit einem 10:0-Sieg gegen Auckland City hat der FC Bayern München einen souveränen Start in die Klub-WM in den USA gefeiert. Nach dem Spiel brachte Joshua Kimmich die gute Münchner Laune ein wenig in Bedrängnis, der 30-Jährige forderte öffentlich Verstärkungen für die Offensive und teilte eine kleine Transfer-Spitze gegen Sportvorstand Max Eberl aus.