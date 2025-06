So kompliziert wird der Woltemade-Poker für Bayern

Stippvisite von Max Eberl

Deren Standpunkt lautet, dass der 23-Jährige seine herausragenden Fähigkeiten bislang lediglich über eine Saison hinweg gezeigt hat und damit zumindest noch ein wenig eine Wundertüte ist. Das erste Ablöseangebot an den VfB dürfte also deutlich unter 40 Millionen Euro liegen.

Dass die Bayern so rasch Ergebnisse erzielen konnten, liegt auch an der kurzen Stippvisite von Max Eberl in Deutschland. Zur Erinnerung: Der Sportvorstand war vor dem zweiten Gruppenspiel gegen die Boca Juniors von der Klub-WM in den USA abgereist, um in Europa persönliche Gespräche zu führen, die er in den USA vorbereitet hatte.