Stiller zu Real Madrid? "Gibt bessere Optionen als ihn"

Angelo Stiller gilt als möglicher Kandidat bei Real Madrid. Doch ein Bundesliga-Kollege ist skeptisch, was einen möglichen Wechsel anbelangt.

In den vergangenen Tagen ist im Umfeld von Real Madrid immer wieder der Name von Angelo Stiller zu hören. Doch wäre eine potenzielle Verpflichtung des Mittelfeldspielers des VfB Stuttgart ein sinnvoller Schritt der Königlichen?

Zumindest Aleix Garcia von Bayer Leverkusen ist skeptisch. „Ich weiß, dass er bei Madrid gehandelt wird, aber ich denke, es gibt bessere Optionen als ihn für diese Position“, betonte der 27-jährige Spanier in einem Interview mit der AS .

Weiter erklärte Garcia über Stiller: „Er ist in Ordnung. Ich habe ihn zwar nicht eingehend analysiert, aber bei der Art, wie Stuttgart spielt, berühren die Mittelfeldspieler den Ball sehr oft und er ist ziemlich genau im Passspiel, vor allem im Kurzpassspiel.“

Real braucht „jemanden wie Kroos“

Was Real jetzt am meisten braucht? „Ganz klar jemanden wie Kroos. Er hat in dieser Saison gefehlt und sein Fehlen war sehr spürbar“, erklärte Garcia. Kroos hatte nach der EM 2024 seine Karriere beendet.