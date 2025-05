Xabi Alonso und das erdrückende Erbe einer goldenen Epoche

Drei Wege, ein Vermächtnis

Die Auflösung begann schleichend: Casemiro verließ den Klub 2022 in Richtung Manchester United, nur wenige Tage nachdem Ancelotti das Trio noch einmal öffentlich gewürdigt hatte. Kroos kündigte dann 2024 seinen Rücktritt an . Und Modrić, obgleich zuletzt kein Stammspieler mehr, zeigte immer wieder, dass er noch immer Spiele lenken konnte, wenn er gebraucht wurde. Dennoch bekam er keinen neuen Vertrag. Die Ära ist vorbei.

Xabi Alonso übernimmt – und plant den Umbruch

Die Nachfolger von “CMK“?

Tchouaméni durfte in dieser Saison 31 Mal in der Liga ran, Camavinga nur 19-mal. Beide gelten als wichtige Bausteine, doch noch fehlt die endgültige Durchschlagskraft. Jude Bellingham, 2023 von Borussia Dortmund in die spanische Hauptstadt gewechselt, spielte eine erste Fabelsaison bei den Königlichen, ehe er in dieser Spielzeit unter seinen Möglichkeiten blieb.