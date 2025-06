Undercover für Bellingham? Watzke erklärt Coup - und verteilt Spitze gegen Frankfurt

Sunderland war gerade aufgestiegen – vor dem Hotel standen, so Watzke, zahlreiche Fans, „die sehr wenig geschlafen und sehr viel getrunken hatten“. Um nicht erkannt zu werden, habe er sich für die Verkleidung entschieden. „Es war schon speziell“, sagte der 66-Jährige.

So überzeugte Watzke den neuen BVB-Star

„Wir haben darüber gesprochen, was der richtige Weg für ihn ist“, so Watzke. „Ich habe ihm gesagt, dass man selbst den richtigen Weg gehen muss – unabhängig davon, wer ihn vorher schon gegangen ist.“ Das Gespräch sei „sehr lang und sehr vertrauensvoll“ gewesen. Jobe habe ihm im Nachgang bestätigt, dass seine Worte gewirkt hätten: „Das hat mich sehr gefreut“, betonte der BVB-Boss.

Der BVB setzte sich letztlich unter anderem gegen Eintracht Frankfurt durch, die ebenfalls Interesse am 19-Jährigen gezeigt hatte. Eine kleine Spitze in Richtung der Hessen - die er generell sehr schätzt - konnte sich Watzke nicht verkneifen: „Ich glaube nicht, dass Jobe auch nur einen Tag vergessen hatte, wer der größere Klub ist. Und wer der erfolgreichere in den letzten Jahren war.“