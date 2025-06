Machtwort bei Woltemade

„Wir gehen mit Nick in die nächste Saison. Punkt!“, sagte Vorstandschef Alexander Wehrle im Interview mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten .

Woltemade sorgt bei der U21 für Furore

U21-Nationalspieler Woltemade, der sich bereits in seinem ersten Jahr beim VfB zum Leistungsträger entwickelte, sorgt derzeit bei der EM für Furore.

Nach der Vorrunde führt er mit vier Treffern die Torschützenliste an. Am Sonntag (21.00 Uhr) trifft er mit dem deutschen Team im Viertelfinale auf Italien. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den 23-Jährigen zum Final-Four-Turnier der Nations League erstmals in die A-Mannschaft berufen.