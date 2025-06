Effenberg rät Bayern zu Woltemade-Transfer

Nick Woltemade spielt sich in den Fokus zahlreicher Top-Klubs. Bayern-Legende Stefan Effenberg gibt auch dem deutschen Rekordmeister eine klare Kaufempfehlung.

Woltemade debütiert unter Nagelsmann

Woltemade war im Sommer 2024 von Werder Bremen zum VfB Stuttgart gewechselt, spielte sich dort vor allem in der Rückrunde in den Fokus.

Aktuell nimmt Woltemade mit der U21 an der EM in der Slowakei teil. In den ersten beiden Spielen gelangen ihm insgesamt vier Tore und zwei Vorlagen. Im dritten Spiel gegen England (2:1) wurde er geschont.