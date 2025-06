Woltemade "hilft jedem Topklub weiter"

Nick Woltemade sorgt weiter für Furore. Auch bei der U21-Europameisterschaft spielt der Shootingstar der abgelaufenen Saison in absoluter Gala-Form.

Und das absolut zu Recht, wie Kommentator Florian Hauser in der Sendung Spotlight bei SPORT1 erklärte: „Dass ihn natürlich alle auf dem Zettel haben, das ist klar, sonst würden sämtliche Topklubs auch schlechte Arbeit machen.“

„Ein Spieler, den man so in der Art länger nicht gesehen hat“

„Ich bin der Meinung, dass er jeder Mannschaft helfen kann. Egal ob in Deutschland oder international. Er ist ein Spieler, den man so in der Art länger nicht gesehen hat, mit der Größe, mit der Technik, der auch als hängende Spitze agieren kann“, schwärmte Hauser, der die U21-Partien für Sat1 kommentiert.