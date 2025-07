Effenberg: "Sehe Bayern München nicht als den Favoriten"

Stefan Effenberg sieht in naher Zukunft keine realistische Chance für den FC Bayern , die Champions League zu gewinnen. „Ich sehe Bayern München da nicht als den Favoriten“, stellte der frühere Bayern-Kapitän im Interview mit dem kicker klar.

Effenberg erwartet herausfordernde Jahre für den deutschen Rekordmeister und rechnet mit einem Umbruch bei den Führungsspielern: „Es wird spannend in München in den kommenden ein, zwei Jahren. Was passiert mit Kane? 2026 wird er wohl gehen. Neuer wird auch raus sein. Es wird sich eine neue Hierarchie bilden müssen.“