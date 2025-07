"Wenn der FC Bayern ihn holen könnte, wäre das nur positiv"

Für den 22-Jährigen hat der Franzose in diesem Zuge aufbauende Worte. „Er wird sein früheres Niveau wieder erreichen und sogar noch stärker zurückkommen, denn diese Verletzung wird ihn mental weiterbringen“, sagte Ribéry der Sport Bild .

„Er muss einfach geduldig sein und sich gut behandeln lassen. Verletzungen gehören nun einmal zum Fußball. Natürlich wird es harte Momente geben, in denen er seine Mitspieler spielen sieht und ihnen nicht helfen kann, das wird ihn frustrieren“, so der 42-Jährige.

Ribéry glaubt an starkes Musiala-Comeback

Positive Worte zu Woltemade

So sprach er sich in der Causa Woltemade für eine Verpflichtung des Stuttgarter Stürmers aus: „Ich habe ihn mit der Nationalelf gegen Portugal gesehen: Was er zeigt, ist vielversprechend. Er ist trotz seiner Größe ein technisch starker Stürmer, ein wertvoller Spielertyp für Deutschland. Sein Profil ist atypisch.“