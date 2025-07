FC Bayern: Top-Talent hat wohl Wechselwunsch hinterlegt!

Adam Aznou gilt zwar als großes Talent, zum Einsatz kommt der Abwehrspieler bei den Bayern aber kaum. Nun will der marokkanische Nationalspieler die Münchner wohl verlassen.

Am Montag beginnt mit dem Trainingsauftakt die Vorbereitungsphase des FC Bayern auf die kommende Spielzeit. Mit an Bord dürfte auch Abwehrjuwel Adam Aznou sein - aber wie lange noch?

Nach Bild -Informationen soll der 19-Jährige den Bayern-Bossen zu verstehen gegeben haben, dass er den Verein gerne noch in diesem Sommer dauerhaft verlassen würde.

Aznou kommt kaum zum Zug

Um mehr Spielpraxis zu erhalten, wurde er in der Winterpause 2024/25 an Real Valladolid verliehen. Ein Plan, der trotz des Abstiegs des spanischen Erstligisten aufging, stand er doch regelmäßig in der Startelf.