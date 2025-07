Lässt Kompany Bayerns-Juwel nun endlich von der Leine?

Ein Name, der in diesem Kontext immer wieder fällt, ist Lennart Karl. Der 17-Jährige ist längst als eines der größten deutschen Talente bekannt - auf der großen Bühne konnte er das allerdings bislang kaum unter Beweis stellen.

Sein Debüt war längst überfällig

Warum nicht früher?

Selbstverständlich war der Gegner für deutsche Verhältnisse eher viertklassig - dennoch kam schnell die Frage auf, wieso man dieses Top-Talent erst jetzt in der ersten Mannschaft zu sehen bekam? Schließlich dominierte Karl in den Nachwuchsmannschaften schon länger, zudem hatten die Münchner die Meisterschaft in der Bundesliga nicht erst am letzten Spieltag klargemacht.