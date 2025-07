Oliver Kahn verrät: Darum bekam der FC Bayern Wirtz nicht

Wirtz-Wechsel macht Kahn nachdenklich

Die Bundesliga als Nachteil bei Wirtz also? In seinen Ausführungen stellte Kahn die Anziehungskraft klar infrage: „Wenn du dir überlegst, okay, gehe ich jetzt zum FC Bayern und werde ich jetzt da dann zum 15., 16., 17. Mal Deutscher Meister, ist das für mich wirklich so reizvoll?“