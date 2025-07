Wirtz gibt geheimes Liverpool-Debüt!

Florian Wirtz absolviert sein erstes Spiel für den FC Liverpool. In einem geheimen Test ist er gleich am Führungstreffer beteiligt.

Florian Wirtz absolviert sein erstes Spiel für den FC Liverpool. In einem geheimen Test ist er gleich am Führungstreffer beteiligt.

Wirtz war aber zumindest am ersten Treffer indirekt beteiligt. Seine Vorlage für Dominik Szoboszlai landete nach einem verunglückten Klärungsversuch bei Nunez, der schon nach sechs Minuten zum ersten Mal jubeln durfte.

Hier wurde Wirtz aufgestellt

Zur Halbzeit blieb Wirtz wie die gesamte erste Elf in der Kabine.

Liverpool wird noch am Abend zur Vorbereitungsreise nach Asien antreten. Am nächsten Samstag trifft der englische Meister in Hongkong auf die AC Milan. Dann wird sich Wirtz womöglich erstmals einer breiteren Öffentlichkeit im neuen Trikot präsentieren.