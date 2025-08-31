Ballack irritiert wegen ten Hag: "Da steckt mehr dahinter"

Julius Schamburg 31.08.2025 • 23:57 Uhr Erik ten Hag kam als großer Hoffnungsträger zu Bayer Leverkusen. Doch es rumort schon öffentlich und die Luft wird merklich dünner, was bei Michael Ballack Unverständnis auslöst.

Erik ten Hag hat den Saisonstart mit Bayer Leverkusen verpatzt, sieht sich heftiger Kritik ausgesetzt und steht verschiedenen Medienberichten zufolge schon vor dem Aus.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zu Unrecht, wie Vereinslegende Michael Ballack befindet. „Natürlich ist das eine schwierige Situation, erst recht bei solchen Meldungen“, sagte Ballack bei DAZN in Anbetracht von ten Hags schwierigem Start.

„Wenn sich jetzt eine Situation darstellt wie diese, dann steckt da schon mehr dahinter“, machte der langjährige Kapitän der Leverkusener deutlich.

Ballack wundert sich: „Wo gibt es das schon?“

„Weil: Wo gibt es dieses Rumoren schon nach dem zweiten Spieltag – eigentlich schon nach dem ersten Spieltag?“, fragte sich Ballack.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ten Hag in Leverkusen vor dem Aus“, titelte der kicker am Sonntag und bezog sich dabei darauf, dass sich die Bayer-Bosse nach dem wilden 3:3 gegen Werder Bremen öffentlich nicht hinter ihren Trainer gestellt hatten. „Der erste Bundesliga-Trainer wackelt schon“, schrieb auch die Bild-Zeitung.

Selbst Kapitän Robert Andrich nahm am Samstagabend kein Blatt vor den Mund. „Jeder hat für sich gespielt, jeder ist für sich alleine auf dem Platz herumgelaufen“, monierte Andrich.

Nach zwei Spieltagen hat Bayer lediglich einen Punkt auf dem Konto. Zudem habe es ten Hag bisher nicht geschafft, eine Aufbruchstimmung im Verein zu erzeugen. Der Niederländer, der im Mai das schwere Erbe von Double-Trainer Xabi Alonso angetreten hat, habe schon viel Kredit im Verein verspielt.

Schwierige Situation für ten Hag