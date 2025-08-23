BVB-Transfers: "Warst du in London?" Kuiroser Dialog mit Kehl live im TV

Christopher Mallmann 23.08.2025 • 19:08 Uhr Der BVB arbeitet nach eigenen Angaben an weiteren Transfers für die laufende Saison. Ob Sebastian Kehl deswegen in London war, lässt er in einem kuriosen Dialog aber offen.

Es waren die üblichen Sätze, mit denen Sebastian Kehl die aktuelle Transfersituation des BVB zu umreißen versuchte.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich kann sagen, dass wir noch was machen werden und dass wir in guten Gesprächen sind. Aber mal sehen, was die nächsten Tage bringen. Ich weiß nicht, was passiert in der nächsten Woche”, sagte der Sportdirektor der Schwarz-Gelben vor dem Bundesliga-Topspiel beim FC St. Pauli.

Sky-Moderator Sebastian Hellmann wollte es darauf jedoch nicht beruhen lassen und hakte mehrmals nach, um eine konkrete Antwort zu bekommen.

BVB-Transfers: „Wir haben keinen mitgebracht“

„Du warst ja unterwegs in den letzten Tagen. In London – oder wo warst du?“, fragte Hellmann zunächst.

{ "placeholderType": "MREC" }

Kehl erwiderte: „Wir machen unsere Hausaufgaben. Ist doch klar …“ Doch der 45-Jährige wurde von Hellmann sofort unterbrochen: „Also in London. Wen hast du mitgebracht?“

Kehl lächelte, sagte dann etwas leiser: „Nein, nein. Wir haben keinen mitgebracht ...“

Hellmann indes blieb dran, wiederholte seine Frage von eben: „Warst du in London oder warst du nicht in London?“

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir waren unterwegs und haben unsere Hausaufgaben gemacht“, wich Kehl abermals aus, ehe der Moderator den Dialog selbst für beendet erklärte: „In London. Okay.“

BVB sucht nach Verstärkungen

Zum Verständnis: Der BVB sucht nach diversen Ausfällen in der Defensive nach Verstärkung für die laufende Saison - doch nicht nur in der Abwehr.

Nach SPORT1-Informationen drängt vor allem Trainer Niko Kovac auf die Verpflichtung von Chelsea-Profi Carney Chukwuemeka, der in der vergangenen Rückrunde an Dortmund ausgeliehen war.

{ "placeholderType": "MREC" }