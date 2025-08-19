Bundesliga: FC Bayern holt Experten aus Frankfurt

Curdt Blumenthal , Julius Schamburg 19.08.2025 • 13:16 Uhr Die Münchner schnappen der Konkurrenz einen wichtigen Experten weg. Rehatrainer Benjamin Sommer soll bereits an der Säbener Straße vorbeigeschaut haben.

Der FC Bayern München hat seine medizinische Abteilung mit Eintracht Frankfurts Rehatrainer Benjamin Sommer verstärkt. Der Wechsel von der SGE zum Rekordmeister ist nach SPORT1-Informationen fix.

Der 43-Jährige soll in München die Leitung der neu strukturierten Reha-Abteilung übernehmen. Zuvor hatte bereits die Bild-Zeitung berichtet.

Sommer war 2019 von Ex-Sportvorstand Fredi Bobic vom FC Ingolstadt nach Frankfurt geholt worden.

Sommer half Santos bei Rückkehr

Bei der SGE galt Sommer als hoch geschätzter Spezialist, der zahlreiche Spieler erfolgreich auf den Platz zurückbrachte.

Auch an der Rehabilitation von Torhüter Kaua Santos nach dessen Kreuzbandriss war er zuletzt maßgeblich beteiligt.

Am Montag soll Sommer laut der Bild bereits dem Trainerteam von Vincent Kompany vorgestellt worden sein.

Auf Sommer wartet viel Arbeit

Angesichts der angespannten Personalsituation beim FC Bayern ist seine Aufgabe besonders wichtig: Sommer soll dafür sorgen, dass die aktuell verletzten Leistungsträger schnell, aber ohne Risiko zurückkehren.