Bundesliga heute: Stuttgart - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 30.08.2025 • 12:30 Uhr Der VfB Stuttgart empfängt heute Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag um 15.30 Uhr empfängt der VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach in der MHPArena, geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Sven Jablonski.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die beiden Trainer Sebastian Hoeneß und Gerardo Seoane stehen sich zum zweiten Mal in der Bundesliga direkt gegenüber.

Stuttgart - Gladbach LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Im vergangenen Februar hatten die „Fohlen“ das Hinspiel in Stuttgart 2:1 gewonnen – ein Auswärtserfolg, an den Gladbach nun anknüpfen möchte. Nur beim 1. FC Köln holten die Rheinländer historisch noch mehr Punkte als beim VfB (53, umgerechnet auf die Drei-Punkte-Wertung).

VfB übersteht Pokal-Krimi

Stuttgart reist mit einem emotionalen Kraftakt aus dem DFB-Pokal an: Beim 8:7-Erfolg im Elfmeterschießen gegen Eintracht Braunschweig retteten Edeljoker Nick Woltemade und Elfer-Killer Alexander Nübel den Titelverteidiger in Runde zwei.

{ "placeholderType": "MREC" }

Vor der Bundesliga-Heimaufgabe beschäftigt die Schwaben allerdings auch eine saftige Geldstrafe: Der DFB verhängte wegen Pyro-Vorfällen im Pokalfinale 350.000 Euro, Stuttgart hat Einspruch eingelegt.

Sportlich überzeugte der VfB am 1. Spieltag trotz des 1:2 bei Union Berlin mit dem ligaweit intensivsten Pressing (nur 5,9 gegnerische Pässe bis zur Defensivaktion) und dem geringsten Expected-Goals-Against-Wert (0,34). Chris Führich, der in Berlin Tiago Tomás’ Treffer vorbereitete, steht vor seinem 100. Bundesliga-Startelfeinsatz.

Gladbach seit acht BL-Partien sieglos

Gladbach reist mit acht Bundesliga-Spielen ohne Sieg (drei Remis, fünf Niederlagen) nach Schwaben – die längste Serie unter Seoane. Zudem blieb die Offensive saisonübergreifend in drei Ligaspielen in Folge torlos; vier Partien ohne eigenen Treffer gab es zuletzt 2018 unter Dieter Hecking.

Hoffnung macht Neuzugang Jens Castrop: Der 22-Jährige feierte beim 0:0 gegen den HSV sein Debüt und wurde nun überraschend für Südkoreas A-Nationalmannschaft nominiert. Defensiv präsentierten sich die „Fohlen“ zum Auftakt stabil, ließen nur 0,41 Expected Goals zu – zweitbester Wert hinter dem VfB.

{ "placeholderType": "MREC" }

Beide Teams stellten zum Saisonstart die effektivsten Abwehrreihen in puncto Expected Goals – ein Indiz für kompakte Defensivreihen. Für Stuttgart könnte erneut Tiago Tomás als Joker stechen: Seit Beginn der vergangenen Spielzeit erzielte der VfB 16 Jokertore, ligaweit nur vom FC Bayern übertroffen.

Auf Gladbacher Seite blieb Haris Tabakovic beim Auftakt ohne Torschuss-Glück (vier Versuche, keiner aufs Tor) – genauso wie Stuttgarts Deniz Undav bei fünf Abschlüssen.

Wird VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bundesliga heute: Wo wird VFB gegen BMG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden sowie in der Konferenz bei DAZN.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1.