Bundesliga heute: Stuttgart - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am Samstag um 15.30 Uhr empfängt der VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach in der MHPArena, geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Sven Jablonski.
Bundesliga heute: VfB gegen Gladbach
Die beiden Trainer Sebastian Hoeneß und Gerardo Seoane stehen sich zum zweiten Mal in der Bundesliga direkt gegenüber.
Stuttgart - Gladbach LIVE im TV, Livestream, Ticker
- TV: Sky
- Livestream: Sky, DAZN
- Liveticker: SPORT1
Im vergangenen Februar hatten die „Fohlen“ das Hinspiel in Stuttgart 2:1 gewonnen – ein Auswärtserfolg, an den Gladbach nun anknüpfen möchte. Nur beim 1. FC Köln holten die Rheinländer historisch noch mehr Punkte als beim VfB (53, umgerechnet auf die Drei-Punkte-Wertung).
VfB übersteht Pokal-Krimi
Stuttgart reist mit einem emotionalen Kraftakt aus dem DFB-Pokal an: Beim 8:7-Erfolg im Elfmeterschießen gegen Eintracht Braunschweig retteten Edeljoker Nick Woltemade und Elfer-Killer Alexander Nübel den Titelverteidiger in Runde zwei.
Vor der Bundesliga-Heimaufgabe beschäftigt die Schwaben allerdings auch eine saftige Geldstrafe: Der DFB verhängte wegen Pyro-Vorfällen im Pokalfinale 350.000 Euro, Stuttgart hat Einspruch eingelegt.
Sportlich überzeugte der VfB am 1. Spieltag trotz des 1:2 bei Union Berlin mit dem ligaweit intensivsten Pressing (nur 5,9 gegnerische Pässe bis zur Defensivaktion) und dem geringsten Expected-Goals-Against-Wert (0,34). Chris Führich, der in Berlin Tiago Tomás’ Treffer vorbereitete, steht vor seinem 100. Bundesliga-Startelfeinsatz.
Gladbach seit acht BL-Partien sieglos
Gladbach reist mit acht Bundesliga-Spielen ohne Sieg (drei Remis, fünf Niederlagen) nach Schwaben – die längste Serie unter Seoane. Zudem blieb die Offensive saisonübergreifend in drei Ligaspielen in Folge torlos; vier Partien ohne eigenen Treffer gab es zuletzt 2018 unter Dieter Hecking.
Hoffnung macht Neuzugang Jens Castrop: Der 22-Jährige feierte beim 0:0 gegen den HSV sein Debüt und wurde nun überraschend für Südkoreas A-Nationalmannschaft nominiert. Defensiv präsentierten sich die „Fohlen“ zum Auftakt stabil, ließen nur 0,41 Expected Goals zu – zweitbester Wert hinter dem VfB.
Beide Teams stellten zum Saisonstart die effektivsten Abwehrreihen in puncto Expected Goals – ein Indiz für kompakte Defensivreihen. Für Stuttgart könnte erneut Tiago Tomás als Joker stechen: Seit Beginn der vergangenen Spielzeit erzielte der VfB 16 Jokertore, ligaweit nur vom FC Bayern übertroffen.
Auf Gladbacher Seite blieb Haris Tabakovic beim Auftakt ohne Torschuss-Glück (vier Versuche, keiner aufs Tor) – genauso wie Stuttgarts Deniz Undav bei fünf Abschlüssen.
Wird VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach heute im Free-TV übertragen?
Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.
Bundesliga heute: Wo wird VFB gegen BMG im TV & Stream übertragen?
Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden sowie in der Konferenz bei DAZN.
Bundesliga: VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1 verfolgen
Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1.
