BVB-Star mit Titel-Ansage: "Immer um die Meisterschaft spielen"

Felix Kunkel 15.08.2025 • 11:12 Uhr Niklas Süle verdeutlicht, dass er mit Borussia Dortmund immer um die Meisterschaft spielen will. Von den BVB-Bossen gab es zuletzt zurückhaltendere Worte.

Niklas Süle verfolgt in der neuen Saison mit Borussia Dortmund ambitionierte Ziele. „Ich sage nicht irgendwas, weil das jemand hören will. Für mich muss das Ziel ganz klar sein, um die Deutsche Meisterschaft zu spielen“, stellte der Innenverteidiger im Podcast „Spielmacher“ mit Sebastian Hellmann klar.

Dabei steht Süles Aussage, die er bereits vor seiner aktuellen Verletzung getätigt hatte, im Kontrast zu den Worten, die zuletzt aus der Dortmunder Führungsetage zu vernehmen waren.

„Es wäre Irrsinn, die Deutsche Meisterschaft als Ziel auszurufen nach der vergangenen Saison, in der wir 25 Punkte Rückstand hatten“, hatte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken Anfang Juli im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten gesagt.

Süle: BVB muss immer um die Meisterschaft spielen

Süle erklärte diesbezüglich: „Ich möchte meinem Chef nicht widersprechen. Aber für mich - das habe ich auch schon in den letzten Jahren gesagt - ist Borussia Dortmund ein Verein, der immer um die Meisterschaft spielen soll und muss.“

Immerhin hatte auch Ricken betont, der BVB müsse „die Ambition haben, mal wieder einen Titel zu gewinnen“. Allerdings bezeichnete der Verantwortliche dies als langfristiges Ziel.

Süle, der seinem Klub für mehrere Wochen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung steht, sieht die Schwarz-Gelben gut gerüstet. „Wir haben von der Qualität her eine Mannschaft, die ganz vorne mitspielen kann“, erklärte der 29-Jährige mit Blick auf die Bundesliga. Voraussetzung sei jedoch eine „Top-Saison“.

„Diese paar Prozente“ fehlen dem BVB

„Bayern holt in jeder Saison über 70 Punkte. Wir müssen Spiele gegen Gegner, wo wir richtig dagegenhalten müssen, aber eigentlich fußballerisch besser sind, ziehen“, forderte Süle. Was bislang fehle, seien „diese paar Prozente, diese Selbstverständlichkeit und der Wunsch, über eine gesamte Saison konstant um den Titel zu spielen“.

