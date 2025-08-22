Manfred Sedlbauer 22.08.2025 • 20:14 Uhr Die Verhandlungen zwischen Borussia Dortmund und dem FC Chelsea nehmen mal wieder Fahrt auf. Dabei geht es nicht nur um einen alten Bekannten, sondern auch um einen Youngster. Die Bemühungen zeigen: Der BVB denkt um.

Das Ringen um Carney Chukwuemeka geht weiter! Noch immer steht der 21-Jährige ganz oben auf der Wunschliste des BVB. Nach SPORT1-Informationen drängt vor allem Trainer Niko Kovac auf die Verpflichtung eines Zehners.

Das Problem war bislang: Dortmund wollte ihn aufgrund der begrenzten finanziellen Mittel nur ausleihen, der FC Chelsea verkaufen. Ein erstes Angebot des BVB in Höhe von rund 20 Millionen Euro blockten die Londoner laut Sky-Infos ab. Doch nun kommt erneut Bewegung in die Sache. Dabei spielt ein weiterer Spieler eine wichtige Rolle.

BVB mit Interesse an Innenverteidiger-Juwel

Denn auch ein weiterer Chelsea-Spieler hat es den Dortmundern angetan: der argentinische Innenverteidiger Aaron Anselmino. In der vergangenen Saison spielte der 20-Jährige – auch aufgrund einer Oberschenkelverletzung – kaum eine Rolle.

Im Jahr zuvor lief er für seinen Heimatklub Boca Juniors auf (Leihe) und war dort eine feste Stütze. Obwohl die Londoner von seinem Können überzeugt sind, dürfte seine Chance auf Spielminuten in der kommenden Saison erneut gering sein.

Borussia Dortmund denkt um

Damit er sich dennoch entwickeln und Spielpraxis sammeln kann, würden ihn die Blues gerne verleihen. Und hier kommt der BVB ins Spiel.

Klar ist: Die Personalsituation in der Defensive (Can, Schlotterbeck, Ryerson, Süle) ist mehr als angespannt. Eigentlich wollten die Verantwortlichen die Ausfälle intern auffangen.

Doch das Interesse an Anselmino zeigt: Der BVB denkt um - und setzt dabei nicht alles nur auf eine Karte.

Wie The Athletic berichtet, hat der BVB dem FC Toulouse ein erstes Angebot für Charlie Cresswell unterbreitet. Dies lehnte der französische Klub zwar ab, doch beide Vereine sollen sich weiterhin in Gesprächen befinden.

Chelsea-Juwel Anselmino kann BVB-Lücke schließen

Dennoch wäre Anselmino wohl die bevorzugte Variante, denn ein möglicher Transfer würde für beide Seiten Sinn ergeben: Chelsea kann dem hoffnungsvollen Innenverteidiger Spielpraxis auf allerhöchstem Niveau ermöglichen und der BVB kann die Lücke in der Defensive kurzfristig schließen.

Laut Sky soll der Deal mit Anselmino aber nur eine Option sein, wenn Chukwuemeka fest verpflichtet wird – für eine wohl höhere Summe als 20 Millionen Euro.