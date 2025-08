Der Bayern-Plan mit Paul Wanner

Durch die Abgänge in der Offensive des FC Bayern rückte Paul Wanner zuletzt in den Fokus. Die Bosse loben ihn, doch ob er wirklich regelmäßig Spielzeit bekommen wird, bleibt fraglich.

Es scheint gut zu laufen für Paul Wanner. Nach seiner Leihstation in Heidenheim ist der 19-Jährige zurück beim FC Bayern und dank der Abschiede von Thomas Müller und Leroy Sané könnte sich für ihn endlich eine Chance ergeben, beim Rekordmeister Fuß zu fassen.

Einen ersten Vorstoß machte dabei Jan-Christian Dreesen. Am Mittwoch enthüllte der CEO, wie er selbst, Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund über Wanner denken : „Aus unseren Dreiergesprächen, die wir regelmäßig haben - erst wieder heute Morgen -, steht Paul mit auf der Liste für die neue Saison.“

Vertrauensbeweis für Wanner? Hinter den Kulissen nicht so eindeutig

Was vordergründig nach echten Vertrauensbeweisen klingt, ist hinter den Kulissen jedoch nicht so eindeutig. SPORT1 -Informationen zufolge ist die Situation des U21-Nationalspielers weiterhin offen. Eine weitere Leihe steht immer noch im Raum – selbst ein Verkauf ist nicht vollkommen ausgeschlossen.

Klar ist: Wanner will keinesfalls einen reinen Lückenbüßer oder Notnagel abgeben. Ein solches Schicksal droht ihm aber, weil die Bayern in der Offensive mit Luis Díaz groß eingekauft haben.

Der Youngster will Spielzeit - das hat er bereits mit seiner Entscheidung bewiesen, lieber an der U21-EM teilzunehmen, statt mit zur Klub-WM in die USA zu fliegen. Angesichts der Tatsache, dass Trainer Vincent Kompany dort kaum auf junge Spieler setzte, vermutlich die richtige Entscheidung.