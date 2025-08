FC Bayern: Díaz-Deal hat direkte Folgen für Wanner

Startet Wanner beim FC Bayern durch?

Wanner soll, so schwebt es zumindest Bayerns Sportvorstand Max Eberl vor , in der kommenden Saison eine größere Rolle spielen, als er das bisher tat. Durch die Verletzung von Jamal Musiala eröffne sich für Wanner „eine Riesenchance“.

Eberl erklärte: „Er hat in Heidenheim und Elversberg seine Schritte gemacht und nun einen riesigen Schritt vor sich, hier in die Mannschaft zu finden.“

Wanner steht in München noch bis 2027 unter Vertrag. Bisher stand er 92 Minuten lang für die Profis auf dem Platz. In den vergangenen Spielzeiten war er an Elversberg und Heidenheim ausgeliehen.