Erwischt! Diese Bilder machen BVB-Fans Hoffnung

Manfred Sedlbauer 07.08.2025 • 13:04 Uhr Während die meisten BVB-Stars ihren freien Tag beim Golf, Schwimmen oder Kaffeetrinken verbringen, schuftet Nico Schlotterbeck an seinem Comeback. SPORT1 erwischt ihn auf dem Trainingsplatz in Saalfelden. Der Eindruck macht Hoffnung.

Sprünge, intensive Läufe, Passübungen und schnelle Richtungswechsel.

Während nahezu alle BVB-Profis ihren freien Tag im Trainingslager im österreichischen Saalfelden auf unterschiedlichste Weise genossen, schuftete einer ganz alleine auf dem Platz an seinem Comeback.

Nico Schlotterbeck macht den schwarzgelben Anhängern große Hoffnung. SPORT1 erwischte den Innenverteidiger auf dem Trainingsplatz in Saalfelden mit zwei Reha-Trainern.

BVB-Comeback früher als gedacht?

Schlotterbeck machte einen frischen Eindruck, die Einheit wirkte intensiv. Ist vielleicht sogar ein früheres Comeback möglich?

Der Innenverteidiger verletzte sich bei einer Trainingseinheit im April am Knie (Meniskus) und wird seitdem schmerzlich vermisst.

Zuletzt äußerte er sich selbst zu seinen Fortschritten. Die Reha verlaufe „absolut nach Plan“. Und Schlotterbeck verriet: „Mein Ziel ist es nach wie vor, im Oktober wieder einsatzfähig zu sein.“

Kein BVB-Risiko bei Schlotterbeck

Auch die Klub-Verantwortlichen um Niko Kovac wollen nichts überstürzen. Zu riskant wäre ein Rückschlag des Leistungsträgers.

Und dennoch: Die Bilder vom Trainingsplatz dürfen allen BVB-Fans Hoffnung machen.

