FC Bayern: Buhmann Boey entschuldigt sich

SPORT1 30.08.2025 • 22:33 Uhr Nach dem heftigen Foul gegen Augsburg-Profi Robin Fellhauer wird Bayern-Verteidiger Sacha Boey zum Buhmann - nicht nur bei FCA-Trainer Sandro Wagner. Nach dem Spiel reagiert der Franzose.

Bayern-Profi Sacha Boey hat sich nach seinem heftigen Foul gegen Robin Fellhauer beim 3:2 gegen den FC Augsburg auch bei Social Media noch einmal entschuldigt.

„Sorry nochmal für das, was passiert ist, und gute Besserung, Robin Fellhauer“, schrieb der Franzose in seiner Instagram-Story an die Adresse des FCA-Profis.

Bayern-Star Boey wird zum Buhmann

Bayerns Boey war in der sechsten Minute der Nachspielzeit heftig ins Kopfballduell mit Fellhauer gerauscht und hatte ihn mit einer unabsichtlichen Kopfnuss so übel ausgeknockt, dass der Augsburger ungebremst auf den Boden krachte und total benommen wirkte.

FCA-Trainer Sandro Wagner schimpfte im Nachgang heftig, weil sich Boey auf dem Feld erst auf Einwirken von Joshua Kimmich beim am Boden liegenden Fellhauer entschuldigt hatte.

Augsburg-Trainer Wagner schimpft über Boey

„Was mich ärgert: Ich war auch Spieler und habe mal einen weggetreten, aber immer Entschuldigung gesagt. Aber wenn du einen im Luftzweikampf so abräumst, er ist benommen, hat das ganze Gesicht aufgeschürft - und dann ganz cool weggehst... Das macht man nicht. Das ist kein Sportsmann“, schimpfte Wagner im Gespräch mit SPORT1.

Auch bei Sky hatte sich der Trainer echauffiert, Boey sei „ganz cool“ weggegangen, „zu cool für die Welt“.