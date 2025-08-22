Schrecksekunde um Goretzka: "Tut schon bisschen weh"

SPORT1 22.08.2025 • 22:39 Uhr Als hätte der FC Bayern nicht schon genug personelle Probleme, sorgt nun auch noch Leon Goretzka für einen kurzen Schockmoment - allerdings ohne Folgen.

Leon Goretzka hat im Bundesliga-Auftaktspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig für eine Schrecksekunde gesorgt. Der Mittelfeldspieler knickte während der 6:0-Gala des Meisters bei einem Zweikampf mit Gegenspieler Yan Diomande mit dem linken Fuß um (5. Minute).

{ "placeholderType": "MREC" }

Goretzka blieb zunächst sitzen und musste behandelt werden. Kurz dürften viele Beobachter befürchtet haben, dass der deutsche Rekordmeister den nächsten Verletzten zu beklagen hat. Doch der Nationalspieler kam wenige Minuten später zurück in die Partie. Aleksander Pavlovic hatte schon begonnen, sich auf eine Einwechslung vorzubereiten.

Anfangs humpelte Goretzka noch leicht, doch die Probleme schienen sich schnell erledigt zu haben. Er biss auf die Zähne und setzte das Spiel fort.

Goretzka: „Tut schon bisschen weh“

Erst in der 68. Minute wurde er beim Stand von 4:0 für Pavlovic ausgewechselt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich hoffe, dass alles okay ist. Es ging zum Glück weiter, aber es tut schon bisschen weh“, klärte Goretzka nach der Partie bei Sat.1 auf.