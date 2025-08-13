FC Bayern: "Liverpool lacht" - Hamann kritisiert Díaz-Deal

Johannes Vehren 13.08.2025 • 11:15 Uhr Luiz Díaz ist der drittteuerste Transfer der Bayern-Geschichte. Dietmar Hamann äußert scharfe Kritik an dem Deal.

Kritische Worte von Dietmar Hamann: Der Ex-Profi hat sich erneut zur Verpflichtung von Luiz Díaz geäußert und diesmal die Herangehensweise des FC Bayern kritisiert.

Der Flügelspieler wechselte für bis zu 75 Millionen Euro vom FC Liverpool nach München. Für Hamann eine zu hohe Summe. „Díaz ist ein sehr guter Fußballer, aber was die Bayern machen, ist kein Geschäftsmodell“, meinte der 51-Jährige bei Heute. Ähnlich drastisch hatte er sich bereits vor kurzem geäußert.

Hamann hadert mit Díaz-Gehalt

Er fügte hinzu: „Einen 28-Jährigen um dieses Geld zu holen, ihm dann noch mehr Gehalt zu zahlen, als er in England verdiente? Liverpool lacht.“

Medienberichten zufolge soll Díaz rund 14 Millionen Euro brutto beim FC Bayern verdienen. In Liverpool betrug das Gehalt angeblich nur rund 2,7 Millionen Euro netto. An diesen Zahlen stört sich Hamann.

Übrigens: Schon kurz nach der Verpflichtung hatte sich der 51-Jährige zu dem Transfer geäußert. Dabei hatte er zwar ebenfalls auf die hohe Ablösesumme hingewiesen, aber auch positive Worte gefunden: „Sie haben einen sehr, sehr guten Spieler geholt, aber nicht günstig.“