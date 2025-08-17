Goretzka lässt Doppelpass-Experten staunen: "Maschine, Respekt!"

Daniel Höhn 17.08.2025 • 21:11 Uhr Die Leistung von Bayern-Star Leon Goretzka im Franz-Beckenbauer-Supercup lässt die Experten im SPORT1 Doppelpass staunen.

Leon Goretzka hat die Experten im SPORT1 Doppelpass nicht nur beim 2:1-Sieg des FC Bayern im Franz-Beckenbauer-Supercup auf ganzer Linie überzeugt. Vor allem das Comeback des Nationalspielers nach einer schwierigen Phase sorgte in der Runde geradezu für Begeisterung.

Sami Khedira, Weltmeister von 2014, fand Goretzka gegen seinen Ex-Klub VfB Stuttgart „herausragend. Es zeugt von Stärke, von Reife, aber auch von extremer Mentalität und einer Klarheit im Kopf.“

Goretzka befand sich zu Beginn der vergangenen Saison bekanntlich im sportlichen Hintertreffen, seine Zukunft beim FCB galt als äußerst fraglich. Mittlerweile ist er wieder Stammspieler.

Khedira: „Komplett die Schnauze gehalten“

„Ich hatte das auch das ein- oder andere Mal, dass ein Manager oder ein Trainer zu mir gesagt hat, dass ich außen vor bin“, meinte Khedira: „Das ist völlig normal in diesem Sport. Dann aber so ruhig zu bleiben und so überzeugt von seinen eigenen Qualitäten zu bleiben!“

Öffentlich habe der zwischenzeitlich aussortierte Goretzka „komplett die Schnauze gehalten. Intern hat er, was man so hört, gearbeitet wie ein Verrückter, in der Mannschaft ist er hochangesehen. Und nach drei Monaten, als er dann gebraucht wurde, war er da – und war topfit“, lobte Khedira.

Goretzka habe „seine ganze Wut, die sich angestaut hat, auf dem Platz gelassen und allen Kritikern gezeigt: ‚Ich bin hier‘ – auch Julian Nagelsmann in der Nationalmannschaft. Deswegen ist das eine herausragende Geschichte. Er ist eine Maschine, großen Respekt an Leon“.

SPORT1-Experte Stefan Effenberg stimmte in die Lobeshymne mit ein: „Er hat immer Charakter gezeigt. Er hat sich nie beschwert, sondern hart gearbeitet – und dann wirst du dich belohnen. Er ist jetzt in einer sehr guten Position."

Effenberg: „Ich mag ihn“

Goretzka spüre „auch das Vertrauen von Kompany. Er hat gestern als offensiver Sechser gespielt und hat das herausragend gemacht, aber nicht nur gestern. Ich mag ihn, weil in dieser schwierigen Phase Charakter gezeigt hat“.

Der Vertrag des Hochgelobten - der von vielen Fans der Münchner allerdings durchaus kritisch gesehen wird, wie zahlreiche Beiträge in den Sozialen Medien zeigen -läuft im Sommer 2026 aus. Ob eine Verlängerung nun wieder denkbar ist, lässt sich noch nicht beantworten.

Für die Wende sei auch eine gravierende Veränderung verantwortlich, meinte SZ-Journalist Philipp Selldorf: „Bei der Nationalmannschaft ist er letztendlich ja herausgeflogen, weil er auch ein bisschen ein störender Charakter war. Weil er eine Zeit lang beleidigt gewesen ist. Das hatte damals schon seine Gründe.“

Folgt bei Goretzka die Vertragsverlängerung?

Bei der WM in Katar sei Goretzka „nicht ganz so sozial veranlagt“ gewesen: „Er hat seine Kränkung nach außen getragen. Er hat gelernt, das abzustellen und an seiner Leistung zu arbeiten. Völlig folgerichtig hat er deswegen auch bei der Nationalmannschaft sein Comeback gefeiert.“