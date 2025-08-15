Kane-Backup? FC Bayern trifft Entscheidung bei Talent

SPORT1 15.08.2025 • 08:42 Uhr Einen klassischen Backup für Harry Kane beim FC Bayern gibt es bisher weiter nicht. Ein Teil des Plans ist nun offenbar klar: Ein Talent soll sich im Schatten des Engländers beweisen.

Stürmer-Talent Jonah Kusi-Asare darf sich offenbar in der kommenden Saison bei den Profis des FC Bayern beweisen. Wie der Pay-TV-Sender Sky berichtet, haben die Münchner dem 18-Jährigen mitgeteilt, dass er fortan fest zum Profikader gehört und als Backup für Torjäger Harry Kane eingeplant ist.

Ein Leihgeschäft soll bei Kusi-Asare demnach nicht mehr infrage kommen. Angebote aus dem In- und Ausland – zuletzt gab es Interesse von der PSV Eindhoven, dem RSC Anderlecht und Rapid Wien – sollen der Meldung zufolge abgelehnt werden. Darüber hinaus planen die Bayern, den 2026 auslaufenden Vertrag des Schweden zu verlängern.

Kusi Asare gab bereits Bundesliga-Debüt

Kusi-Asare kam Anfang 2024 für 3,5 Millionen Euro Ablöse von AIK Fotboll aus Stockholm an die Säbener Straße. In seiner Heimat hatte er bereits im Alter von 16 Jahren sein Profidebüt in der Allsvenskan, der höchsten Liga des Landes, gegeben. Für das Reserveteam der Münchner erzielte der Angreifer in der vergangenen Spielzeit zwei Tore in zwölf Partien und bereitete zwei weitere vor.

Am 31. Spieltag der Vorsaison wurde Kusi-Asare beim 3:0 gegen Mainz zudem erstmals in der Bundesliga eingewechselt. Neben dem Youngster hat Profitrainer Vincent Kompany nach wie vor keine großartigen Alternativen für Kane. Der Ausgang im Poker um Nick Woltemade ist zudem weiterhin offen.