Nächster BVB-Wunschspieler ist gelandet - Doppelschlag naht

Borussia Dortmund steht kurz vor einem Transfer-Doppelschlag! Neben der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka geht nun alles ganz schnell bei Aaron Anselmino.
Nächster BVB-Wunschspieler ist da
Der Argentinier ist laut SPORT1-Informationen am frühen Nachmittag in Düsseldorf gelandet und wird bald seinen Medizincheck absolvieren. Er kommt vom FC Chelsea.
Anselmino landete um 14.40 Uhr und wurde von einem Berater am Flughafen abgeholt. Von dort aus ging es nach Dortmund.
BVB will Verteidiger Anselmino holen
Im vergangenen August zahlten die Blues rund 16,5 Millionen Euro Ablöse für das Talent an die Boca Juniors und verliehen ihn direkt zurück. Nun wird Anselmino erneut auf Leihbasis abgegeben. Nach SPORT1-Informationen ist keine Kaufoption vereinbart.
Anders sieht es bei Chukwuemeka aus. Er wird wohl für rund 20 Millionen Euro fest verpflichtet.
Der Engländer, der in der vergangenen Rückrunde bereits als Leihspieler beim BVB spielte, ist am späten Sonntagabend in Dortmund gelandet, am Montagvormittag wurde er von SPORT1 erwischt, als er an den Knappschaft Kliniken in Dortmund zum Medizincheck eintraf.