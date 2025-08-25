Nächster BVB-Wunschspieler ist gelandet - Doppelschlag naht

Manfred Sedlbauer , Vincent Wuttke 25.08.2025 • 15:14 Uhr Der BVB-Doppelschlag nimmt Form an. Nach Carney Chukwuemeka ist der nächste Wunschspieler gelandet.

Borussia Dortmund steht kurz vor einem Transfer-Doppelschlag! Neben der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka geht nun alles ganz schnell bei Aaron Anselmino.

Der Argentinier ist laut SPORT1-Informationen am frühen Nachmittag in Düsseldorf gelandet und wird bald seinen Medizincheck absolvieren. Er kommt vom FC Chelsea.

Anselmino landete um 14.40 Uhr und wurde von einem Berater am Flughafen abgeholt. Von dort aus ging es nach Dortmund.

BVB will Verteidiger Anselmino holen

Im vergangenen August zahlten die Blues rund 16,5 Millionen Euro Ablöse für das Talent an die Boca Juniors und verliehen ihn direkt zurück. Nun wird Anselmino erneut auf Leihbasis abgegeben. Nach SPORT1-Informationen ist keine Kaufoption vereinbart.

Anders sieht es bei Chukwuemeka aus. Er wird wohl für rund 20 Millionen Euro fest verpflichtet.