Woltemade mit emotionalem Clip begrüßt: Auf den zweiten Blick fällt eine Seltsamkeit auf

Martin Hoffmann 30.08.2025 • 13:44 Uhr Newcastle United begrüßt Neuzugang Nick Woltemade mit einer emotionalen Videobotschaft eines Fans. Bei näherem Hinsehen wirft der Clip allerdings eine Frage auf.

Der überraschende Wechsel des Fußball-Nationalspielers Nick Woltemade vom VfB Stuttgart in die Premier League ist perfekt - und Woltemade ist bereits emotional eingestimmt auf seinen neuen Arbeitgeber.

Newcastle United veröffentlichte nach der Bestätigung des angeblich bis zu 90 Millionen Euro schweren Transfers ein Video, in dem ein Fan der „Magpies“ Woltemade in Newcastle willkommen heißt und ihm die besondere Verbundenheit zwischen dem Klub und seinen Fans näherbringt. Bei näherer Betrachtung wirft der anrührende Clip allerdings eine Frage auf.

„Willkommen in Newcastle, Sohn“

„Willkommen in Newcastle, Sohn“, begrüßt der als „Bill the Biker“ vorgestellte Anhänger Woltemade in der Videobotschaft - und schildert dann, wie er seinen Herzensverein sieht.

„Newcastle ist eine besondere Stadt - wegen der Menschen hier“, führt der Fan aus: „Wir alle träumen davon, dieses Trikot anzuziehen und durch den Spielertunnel raus ins Flutlicht zu gehen. Respektiere dieses Gefühl! Mach dir klar, dass jeder von uns an dich denkt und will, dass du hier erfolgreich bist.“

Es folgen Szenen von der Siegesfeier nach dem Gewinn des League Cup, in dem „Bill the Biker“ auf einem Gebäudedach eine große Newcastle-Fahne schwenkt: „Ich habe da auf 75.000, 100.000 Leute runtergeblickt. Es geht hier nicht nur um die elf Mann auf dem Platz. Es geht um eine ganze Gemeinschaft. Wir feiern im Kollektiv, wir gehen als Kollektiv durch schwere Zeiten. Wir sind united, wie der Name Newcastle United sagt. Das ist nicht einfach nur ein Teamname, es ist Ausdruck einer Gemeinschaft.

„Bill the Biker” schließt dann mit den Worten: „Dich zu unterstützen, ist das größte Privileg, das wir dir geben können. Newcastle ist nicht nur eine Stadt, in der du lebst. Es ist eine Stadt, die in dir lebt. Willkommen in Newcastle, Sohn.“

Woltemade, sichtlich angerührt von dem Clip und den Eindrücken rund um den St. James‘ Park, antwortet dann: „Danke für dein Video, Bill. Ich hoffe, dass ich dich stolz mache und wir uns bald sehen.“

Nick Woltemades Name fällt nie

Was beim Blick auf das definitiv bewegende Video allerdings auffällt und die Romantik etwas schmälert: „Bill the Biker“ nimmt bei seinen Ausführungen an keiner Stelle Woltemades Namen in den Mund und redet den Neuzugang nur unbestimmt als „Sohn“ („son”) und “du" an.

Es weckt den Verdacht, dass die Videobotschaft vorproduziert und nicht speziell auf Woltemade zugeschnitten war - und womöglich auch jedem anderen denkbaren Top-Einkauf des Transferfensters vorgespielt worden wäre.