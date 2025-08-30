„Schwere Gehirnerschütterung“: Fellhauer im Krankenhaus

SID 30.08.2025 • 21:34 Uhr Der Augsburger Dauerläufer war nach einem Kopfballduell zu Boden gesunken. FCA-Coach Sandro Wagner übt Kritik an einem Bayern-Profi.

Mittelfeldspieler Robin Fellhauer vom FC Augsburg ist nach seiner Verletzung im Spiel gegen Bayern München auf dem Weg ins Krankenhaus. Es werde „schon gut“, sagte Trainer Sandro Wagner im Anschluss an das 3:2 (2:0) bei Sky, aber es sei „schon eine schwere Gehirnerschütterung“. Fellhauer war in der Nachspielzeit in einem Kopfballduell mit Sacha Boey an der Schläfe getroffen worden und schien kurzzeitig bewusstlos zu sein. Im Anschluss musste der 27-Jährige minutenlang behandelt sowie mit einer Trage vom Feld getragen werden.

Fellhauer gehe es „den Umständen entsprechend gut. Es scheint Gott sei Dank gut ausgegangen zu sein“, hatte Augsburgs Torwart Finn Dahmen zuvor bereits leichte Entwarnung gegeben.