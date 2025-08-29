Arsenal? Ten Hag plant mit Bayer-Star

SID 29.08.2025 • 13:06 Uhr Der Leverkusen-Trainer lässt sich ansonsten nicht in die Karten schauen, freut sich aber über eine wachsende Trainingsgruppe.

Piero Hincapié steht dem Vernehmen nach kurz vor einem Wechsel von Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen zum FC Arsenal - für das erste Auswärtsspiel der Werkself am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen ist der Verteidiger dennoch fest eingeplant. Der Abwehrspieler sei „verfügbar“ und „wird mitfahren“, sagte Trainer Erik ten Hag am Freitag.

Zu Wochenbeginn hatte es Medienberichte gegeben, dass der 23 Jahre alte Ecuadorianer den Klub über seinen Wechselwunsch informiert habe. Sein Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2029, beinhaltet aber angeblich eine Ausstiegsklausel über rund 60 Millionen Euro.

Real-Urgestein Vázquez noch kein Startelfkandidat

Mit im Kader dürfte auch der fünfmalige Champions-League-Sieger Lucas Vázquez sein, für die Startelf kommt der prominente Neuzugang aber noch nicht in Frage. „Nein, er ist noch nicht soweit“, sagte ten Hag: „Er hat die Klub-WM gespielt und dann ein paar Wochen Pause gemacht. Er hat viel trainiert - aber nicht im Teamtraining.“

Bezüglich weiterer offener Personalentscheidungen hielt sich der niederländische Coach dagegen bedeckt. Exequiel Palacios, Jonas Hofmann und Rekordeinkauf Malik Tillman hatten zu Saisonbeginn noch verletzt gefehlt, bieten sich nun aber wieder für einen Kaderplatz an - ob sie diesen oder gar einen Startelfplatz auch bekommen, wollte ten Hag nicht verraten.

