Tochter von Mehmet Scholl liebt Bayern-Profi

Asya Menekse 20.08.2025 • 11:23 Uhr Tom Bischof macht die Beziehung zu Josefine Scholl, Tochter von Ex-Bayern-Star Mehmet Scholl, öffentlich.

In seiner Instagram-Story postete der 20-Jährige am Dienstag ein Bild zusammen mit der Tochter des ehemaligen Bayern-Spielers. Wie die Bild berichtet, ist Bischof bereits seit mehreren Monaten mit der 17-Jährigen liiert.

Scholl betreibt selbst gut laufende Social-Media-Kanäle. Auf der Videoplattform TikTok, wo sie unter dem Namen „Hiddenjosie“ aktiv ist, folgen ihr über 198.000 Menschen. Auf Instagram hat sie rund 33.700 Follower. Sie selbst hat die Beziehung zum Sommerneuzugang des FC Bayern auf ihren Social-Media-Kanälen noch nicht aufgegriffen.

Josefine wurde 2008 als drittes und jüngstes Kind von Mehmet Scholl geboren. Der 54-Jährige spielte 15 Jahre lang beim deutschen Rekordmeister und lief 36-mal für die Nationalmannschaft auf.

